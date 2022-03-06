«Динамо» — «Спартак», московское дерби: прямая трансляция, смотреть онлайн на «Матч ТВ»

Сегодня, 6 марта, состоится центральный матч 20-го тура чемпионата России «Динамо» – «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Прогноз Константина Генича на матч «Динамо» — «Спартак».

Посмотреть прямую трансляцию московского дерби со стадиона «ВТБ-Арена» можно будет на телеканале «Матч ТВ».



Эксперты уже дали свой прогноз, они считают фаворитами хозяев. Заключить пари на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03, что приблизительно равно 49% вероятности. Успех «Спартака» оценён в 3.90 (25%). Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Если в столичном дерби судья назначит пенальти, сыграет коэффициент 2.35. Если игрок любой команды получит красную карточку — коэффициент 2.95. На результативную ничью можно поставить за 5.00.

Червиченко: в ближайших матчах «Спартака» Ваноли будет очень тяжело.



«Динамо» — «Спартак»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.



Комбаров: сейчас у Ваноли нет повода волноваться.