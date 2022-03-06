«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: эксперты оценили шансы команд в матче АПЛ

Сегодня, 6 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Почему «Ман Сити» испытает серьёзные проблемы в матче с «МЮ»?

Прямую трансляцию со стадиона «Этихад» из Манчестера можно будет посмотреть на сервисе «Okko».

Эксперты уже дали свой прогноз, они считают явными фаворитами хозяев: заключить пари на «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40, что приблизительно равно 71% вероятности. В случае успеха выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 1400 рублей.

Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается аналитиками коэффициентом 8.50 (11%), а ставки на ничью принимаются за 4.90 (20%).

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83. Если будет назначен 11-метровый — 2.40.

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