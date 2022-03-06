«Ман Сити» — «МЮ»: во сколько начало, какой канал покажет, где смотреть матч АПЛ онлайн

Сегодня, 6 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.
Почему «Ман Сити» испытает серьёзные проблемы в матче с «МЮ»?
Прямую трансляцию со стадиона «Этихад» из Манчестера можно будет посмотреть на сервисе «Okko».
Эксперты уже дали свой прогноз, они считают явными фаворитами хозяев: заключить пари на «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40, что приблизительно равно 71% вероятности. Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается в 8.50 (11%), а ставки на ничью принимаются за 4.90 (20%).
Аналитики также считают, что манкунианское дерби получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.33. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64.
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