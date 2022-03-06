«Локомотив» — «Химки»: где смотреть онлайн, прямая трансляция матча, какой канал покажет

Сегодня, 6 марта, состоится матч 20-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» – «Химки». Встреча пройдёт на стадионе «РЖД-Арена» в Москве, стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.

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Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».

Эксперты уже дали свой прогноз, они считают фаворитами хозяев: заключить пари на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73, что приблизительно равно 57% вероятности. Успех «Химок» оценивается в 5.10 (19%). Ставки на ничью принимаются за 3.80 (26%).

Аналитики также считают, что игра 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Химками» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87.

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