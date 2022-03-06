«Динамо» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России по футболу

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч 20-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак».

Ставка 1: обе забьют за 1.71.

Ставка 2: «Спартак» не проиграет за 1.75.

«Очередной тур чемпионата России. «Спартак» опять играет дерби. Первое дерби Паоло Ваноли проиграл ЦСКА, хотя в первом тайме смотрелся неплохо. Затем была крупная победа над «Кубанью» в Кубке России со счётом 6:1. Но «Кубань» оказалась слишком слабой, поэтому по тому матчу сложно говорить об уровне «Спартака».



«Динамо», можно сказать, размялось на «Химках» и «Нижнем Новгороде». Но я бы не сказал, что сейчас «Динамо» бежит и рвёт и мечет. У «Динамо» – история о наложенных санкциях и отъезд Воронина, который сплачивал команду, плюс не совсем комфортное состояние Сандро Шварца – в общем, есть неприятные моменты.



У «Спартака» также есть финансовые проблемы, но Федун сказал, что будет продолжать финансировать команду. Всё же не оставило «Динамо» однозначного впечатления после двух побед. По эмоциям «Спартак» понравился даже чуть больше.



Да, «Спартак» играет на выезде, но есть предчувствие, что «Спартак» не проиграет. У «Спартака» менялась схема в обоих матчах. Неплохо взаимодействовали Бакаев и Хлусевич. Неизвестно, сыграют они или нет. Скорее всего, вернется Мозес, но всё же Ваноли сделает какие-то корректировки.



Можно в этом матче сыграть «обе забьют». В 10 из последних 13 матчах на стадионе «Динамо» такая ставка доезжала. В первом круге помним, как «Спартак» героически спасся и в концовке сделал счёт 2:2. Я бы ещё рассмотрел вариант — «Спартак» не проиграет. Это команда эмоциональная, куражная. По эмоциям «Спартак» может даже превзойти «Динамо».

Червиченко: в ближайших матчах «Спартака» Ваноли будет очень тяжело.



«Динамо» — «Спартак»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.



Комбаров: сейчас у Ваноли нет повода волноваться.