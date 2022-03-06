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«Манчестер Сити» — «МЮ»: ставка Дениса Наливайко на матч АПЛ

«Манчестер Сити» — «МЮ»: ставка Дениса Наливайко на матч АПЛ
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Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: тотал больше 10.5 углового за 1.80.

«Манчестерское дерби, и здесь, конечно, сложно будет команде Ральфа Рангника побороться за определённые очки, с одной стороны.

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С другой – это дерби, и уже были ситуации, когда казалось, что «Сити» намного сильнее, но «Юнайтед» очки набирал. Опять же — взять последние годы при Сульшере, когда «Юнайтед» практически не проигрывал.

Здесь «Cити» будет фаворитом. У «Юнайтед» много моментов, но команда мало забивает. «Сити» – команда атакующая. Если не хотите играть на победу «Сити», то я бы предложил взять угловые. Тотал больше 10.5 углового за 1.80. Учитывая атакующий потенциал обеих команд, особенно «Манчестер Сити», я думаю, что здесь 11 и больше угловых будет».

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