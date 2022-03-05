«Ницца» — «ПСЖ»: бесплатная ставка 1000 рублей к матчу Лиги 1
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Сегодня, 5 марта, в матче чемпионата Франции сыграют «Ницца» и «ПСЖ». Начало — в 23:00 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей в Bettery и использовать его на этот матч!
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1. Зарегистрируйся в БК Bettery.
2. Скачай приложение Bettery.
3. Пройди полную идентификацию.
После завершения всех процедур фрибет 1000 рублей будет автоматически доступен в мобильном приложении Bettery. Выигрывать — easy!
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