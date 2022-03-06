«Сибирь» — «Салават Юлаев»: ставка Максима Лебедева на 3-й матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 «Сибирь» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» в основное время за 2.60.

«Салават» выиграл оба домашних матча. Не сказать, что очень уж уверенно и в одну калитку, но выиграл и теперь приезжает в Новосибирск царём горы. Дальше возможны два варианта третьего матча.

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В первом – скучном — «Салават» выиграет в третий раз и, по сути, завершит серию, поскольку с 0-3 нынешняя «Сибирь» у нынешнего «Салавата» точно не отыграется, то есть точно не сможет одержать четыре победы подряд. По второму варианту «Сибирь», пользуясь сумасшедшей поддержкой своих болельщиков (а в Новосибирске она другой не бывает), всё-таки выгрызает победу и дальше становится очень интересно.



Конечно, хотелось бы увидеть второй вариант. Более того, хотелось бы, чтобы «Сибирь» выиграла оба домашних матча, и в этой серии всё началось сначала. Но в последнее время я превращаюсь из реалиста в пессимиста, поэтому ничего хорошего не жду от жизни вообще и от этой серии в частности. «Сибирь», конечно, будет рвать и метать, но ведь и «Салават» будет к этому готов. Более того, с какой-то стороны ему даже будет легче.



Поэтому я предположу самый неинтересный вариант, а именно: третью подряд победу уфимцев. Да ещё в основное время. На счёт закладываться не стану, скорее всего, он будет и небольшим, и с минимальным преимуществом победителей, но тут, как говорится, возможны варианты».

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