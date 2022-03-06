«Динамо» — «Спартак»: ставка Эдуарда Мора на московское дерби в РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал ставку на матч «Динамо» Москва — «Спартак» в 20-м туре РПЛ.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

«Поговорим о предстоящем матче чемпионата России «Динамо» Москва — «Спартак». Это очень интересная встреча. Обе команды находятся в отличной форме. Да, есть травмированные, у «Спартака» — это Жиго. У «Динамо» команду покинул Ордец. Там есть проблемы с центральными защитниками, но и уход этого игрока вряд ли сильно изменит расклад. Он выходил на поле нечасто.

Прогноз Константина Генича на матч «Динамо» — «Спартак».

В кубковом матче Литвинов очень хорошо заменил Жиго. Он лучше него начинает атаки. Обороняется, правда, не так хорошо, особенно головой, но вряд ли «Динамо» будет действовать забросами.



Забегая наперёд, скажу, что жду интересную и атакующую игру. «Динамо» выиграл два матча. «Спартак» хорошо провёл кубковый матч. Не надо недооценивать «Кубань». Вышедшие на поле футболисты — Хлусевич, Бакаев, Николсон — провели отличную игру. У Ваноли теперь приятная головная боль: кого же поставить в стартовый состав, есть кем усиливаться. На Кубок не играл Зобнин, который должен появиться в этом матче.



Думаю, что мы увидим рациональный, но атакующий футбол. Фаворитом идёт «Динамо», но коэффициент 2.10 на победу «Динамо» вряд ли можно назвать хорошим «кэфом». Шансы примерно равные, но «Динамо», да, всё же немного фаворит. Здесь слишком большой риск брать победу «Динамо», а вот ставка на голы — это интересно.



Мой прогноз — тотал матча больше 2.5 мяча. Думаю, что могут забить ещё больше, чем три гола».

Червиченко: в ближайших матчах «Спартака» Ваноли будет очень тяжело.



«Динамо» — «Спартак»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.



Комбаров: сейчас у Ваноли нет повода волноваться.