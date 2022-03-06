«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед».
Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.18.
«Пеп так и не смог решить проблему с Уле-Гуннаром Сульшером (обыграть дважды). Посмотрим, что будет с Ральфом Рангником. У «Сити» есть возможность победить и оформить дубль в манчестерском дерби.
Почему «Ман Сити» испытает серьёзные проблемы в матче с «МЮ»?
«Сити» показал, что уязвим. Поражение от «Тоттенхэма» – это серьёзный критерий. Ещё и Рубен Диаш, скорее всего, не сыграет – это большая потеря для Гвардиолы.
Что касается Криштиану, то ему надо как-то вернуться в форму. Санчо, Погба – это большая сцена для них, чтобы показать, что команда ещё на что-то способна.
Мы знаем, что «Сити» забивает регулярно: 34 мяча в последних 11 матчах – это очень много. А «Юнайтед» ещё ни разу не сыграл сухой матч на выезде. Это тоже достаточно серьёзный показатель. «ОЗ» регулярно проскакивает в гостевых матчах «МЮ».
Думаю, что и здесь будет примерно такая же ситуация. Беру ОЗ и ТБ (2.5). Это точно будет не сухой матч: «Сити» по-другому играть не умеет, а «Юнайтед» будет вынужден атаковать».
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