Виктор Гусев сделал прогноз на дерби «Динамо» — «Спартак» в чемпионате России

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев сделал прогноз на матч РПЛ «Динамо» – «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.83.

«Я думаю, что команды подходят в хорошем настроении. Они улучшили себе ситуацию в кубковых матчах. Впрочем, и сами футболисты говорят, и Скопинцев в частности. Вы знаете, что «Динамо» выиграло у «Нижнего Новгорода» 3:0. «Спартак» разгромил «Кубань» 6:1 и показал какие-то варианты в атаке, чего мы не увидели в матче с ЦСКА. В предыдущем туре «Спартак» потерпел поражение.

Прогноз Константина Генича на матч «Динамо» — «Спартак».

Тренер на месте у обеих команд, что хорошо в нынешние времена. Есть потери, давайте поговорим о них. У «Динамо» нет Ордеца по известным причинам. Евгеньев дисквалифицирован. Кто там будет играть? Может, Моро спустится в качестве центрального защитника. Шунин то ли с травмой, то ли нет, но в любом случае Лещук может спокойно заменить.



Что касается «Спартака», то мы не знаем о состоянии Жиго, у которого была травма. Мы видели, что Селихов не спасал в матче с ЦСКА. На Кубок сыграл Максименко, но там было мало работы, так что под вопросом. «Динамо» провёл шесть игр чемпионата без поражений, причём пять побед, а единственная не победа — это ничья с «Зенитом». Очень достойное выступление. «Динамо» идёт на общем втором месте, а по результатам последних пяти туров — на первом. Вернулись Лаксальт и Лесовой. Это тоже добавляет вариативности команде.



У «Спартака» совсем всё по-другому. Он на общем девятом месте, а если брать последние пять туров, то красно-белые аж на 13-м. Не смог «Спартак» победить в восьми из девяти последних матчей чемпионата. Это были четыре ничьих и четыре поражения. В пользу «Спартака» есть аргумент. На поле «Динамо» он победил в восьми из девяти последних матчей в РПЛ. Приятная статистика для «Спартака». Обе команды забивали в 10 из 13 последних личных встреч на поле «Динамо» в РПЛ. В первом круге они сыграли 2:2. Мне кажется, что и здесь обе команды забьют».

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