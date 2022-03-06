«Ман Сити» — «МЮ»: прогноз Александра Елагина на манчестерское дерби АПЛ

Известный телекомментатор и специалист в английском футболе Александр Елагин сделал ставку на матч 28-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 2.14.

«Много говорить здесь не приходится. Пеп Гвардиола со своими парнями летит на перегонки с «Ливерпулем» к своему четвёртому за последние шесть сезонов чемпионскому титулу. 66 очков после 27 матчей.

Почему «Ман Сити» испытает серьёзные проблемы в матче с «МЮ»?

Ральф Рангник, временщик и одновременно спасатель сезона для «МЮ», из последних сил рвётся к лигочемпионскому четвёртому месту. Пока после 27 проведённых игр «красные дьяволы» занимают четвёртое место с 47 очками. Однако всё это очень шатко. Рангника и компанию, как церберы, преследуют «Вест Хэм», «Арсенал» и «Тоттенхэм», отстающие на два-пять очков, но проведшие меньше игр.



Если «Юнайтед» проиграет, его, скорее всего, остановят и оставят за спиной беспощадные конкуренты. «Ман Сити», понятное дело, терять очки в гонке с «Ливерпулем» никак нельзя. «Юнайтед» на «Этихаде» будет чрезвычайно тяжело. Дело даже не в памятном разгроме на «Олд Траффорд» в игре 6 ноября. А в том, что Гвардиола создал настоящую машину, которая просто перемалывает своих соперников. Честно скажу, я не вижу, за счёт каких качеств сегодняшний «Юнайтед» способен обыграть «Сити», да ещё и на «Этихаде».

«Манчестер Сити» — «МЮ»: прогноз Эдуарда Мора на матч АПЛ.



Китай отказался от показа тура АПЛ из-за поддержки командами Украины.



Гвардиола назвал Криштиану Роналду голевой машиной.