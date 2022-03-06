«Уотфорд» — «Арсенал»: ставка Дениса Казанского на матч 28-го тура английской Премьер-лиги

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч АПЛ «Уотфорд» – «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.99.

«Арсенал» приезжает в хорошем состоянии: три победы. Пусть и с разницей в один мяч, но сейчас действительно у команды Микеля Артеты дела идут неплохо.

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В этом сезоне Артета показал, что здорово играет против команд ниже в турнирной таблице. С топами не везёт, а вот с остальными – всё в порядке.



А здесь «Уотфорд», который проиграл 12 матчей из 14. Команда крайне редко забивает, это большая проблема для Роя Ходжсона. Кстати, Ходжсон провёл против «Арсенала» 12 матчей с разными клубами и выиграл всего один. В общем, для хозяев ничего не складывается.



Думаю, нас ждёт победа «Арсенала», но с небольшой разницей. Можно взять Ф2 (-1) на эту игру».

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