«Уотфорд» — «Арсенал»: ставка Дениса Казанского на матч 28-го тура английской Премьер-лиги

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч АПЛ «Уотфорд» – «Арсенал».
Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.99.
«Арсенал» приезжает в хорошем состоянии: три победы. Пусть и с разницей в один мяч, но сейчас действительно у команды Микеля Артеты дела идут неплохо.
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В этом сезоне Артета показал, что здорово играет против команд ниже в турнирной таблице. С топами не везёт, а вот с остальными – всё в порядке.
А здесь «Уотфорд», который проиграл 12 матчей из 14. Команда крайне редко забивает, это большая проблема для Роя Ходжсона. Кстати, Ходжсон провёл против «Арсенала» 12 матчей с разными клубами и выиграл всего один. В общем, для хозяев ничего не складывается.
Думаю, нас ждёт победа «Арсенала», но с небольшой разницей. Можно взять Ф2 (-1) на эту игру».
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