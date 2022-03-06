«Авангард» — «Ак Барс»: ставка Максима Лебедева на 3-й матч серии плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 «Авангард» — «Ак Барс».

Ставка: итоговая победа «Ак Барса» за 2.01.

«Соперники продолжили свою садо-мазохистскую серию, в которой мучают своих болельщиков, выигрывая исключительно в гостях. В прошлом сезоне было семь таких матчей подряд, в этом — ещё два. То есть теперь в сумме получается девять, и это уже даже не система, а нечто большее. Что-то вроде устоявшегося правила, приближающегося к неписаному закону.

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Ну, мои отношения с математикой и математической статистикой известны давно и всем. Поэтому все должны понимать, что в такой ситуации заставить меня сделать ставку на «Авангард» невозможно даже на эшафоте и с петлёй на шее или головой на плахе. Конечно, самое время наваливать на разрыв серии с как минимум удвоением поставленной суммы каждый последующий раз, но я таких высот в букмекерском искусстве не достиг, поэтому буду скромен в своих желаниях. А в данный момент предпочитаю, чтобы такая красивая садо-мазо серия продолжилась. И теперь уже победит «Ак Барс» — пусть как угодно, пусть на четвереньках и в девятом овертайме, но всё равно победит.



И серия продолжится. Такая красивая, но одновременно и такая сумасшедшая».

Ставка на матч «Северсталь» — «Динамо» с коэффициентом 2.17.



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