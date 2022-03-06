«Ман Сити» — «Ман Юнайтед»: ставка Эдуарда Мора на матч чемпионата Англии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 2.20.
«Думаю, Криштиану Роналду сожалеет, что перешёл в «Юнайтед», а не в «Сити». Потому что сейчас бы шёл с «горожанами» на первом месте. Сам бы забил очень много голов, вышел бы в лидеры гонки бомбардиров с большим преимуществом, ведь «Сити» создаёт много моментов. При этом и «горожане» набрали бы больше очков, потому что именно такой «наконечник» команде и нужен. Думаю, в скором времени они его приобретут: Холанда, Кейна или ещё кого-то.
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Тем не менее, вижу здесь большие шансы на победу «Сити». «Ливерпуль» не даёт Гвардиоле расслабиться. Стоило проиграть «Тоттенхэму», как отрыв в чемпионате сразу сократился до трёх очков. То есть «Сити» нужно побеждать. Думаю, они постараются выиграть уверенно.
У «Манчестер Юнайтед» игры как не было, так и нет. Моментов команда создает мало, стабильные матчи не проводит: есть неплохие отрезки, которые сменяются на ужасные, где команда очень мало атакует, малыми силами бежит вперёд.
Конечно, можно сказать, что последнее поражение у «Юнайтед» было аж 3 января, а потом – восемь матчей без проигрышей. Но при этом было четыре ничьи, а календарь был очень хороший. Они не играли ни с кем из сильных клубов, но всё равно не смогли выиграть четыре матча из восьми. А впереди не только «Сити», но ещё и «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Лестер». Думаю, после этой серии «МЮ» опустится в чемпионате очень низко.
Думаю, хозяева не будут расслабляться и выиграют уверенно. Ставлю на Ф1 (-1.5)».
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