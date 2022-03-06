«Динамо» — «Спартак»: прогноз Романа Нагучева на дерби

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч 20-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак».

Ставка: победа «Динамо» за 2.12.

«Если что-то и можно прогнозировать на этот матч, то это аншлаг. Потому что 100% зрителей могут присутствовать на трибунах, ковидные ограничения сняты. Для московского дерби такого статуса ждали очень давно.



«Динамо» является безусловным фаворитом. «Спартак» пока находится в поисках своей игры. Но я почему-то думаю, что это матч, где будет сложно определить победителя.



Однако попробую рискнуть и взять победу «Динамо». Потому что «Спартак» при всём уважении к «Кубани» всё-таки показал разницу в классе между первым и вторым дивизионами, а не между «Спартаком» и другими большими командами.



«Динамо» – фаворит. Оно находится в гонке за чемпионство, первое за 46 лет. Поэтому надо ставить на «Динамо». Это простой и очевидный вариант. Бело-голубые идут выше в таблице. Они победят».