«Динамо» Москва — «Спартак»: ставка Алексея Андронова на матч 20-го тура РПЛ

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Динамо» Москва – «Спартак» Москва.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.25.

«Хороший, интересный матч в российском чемпионате. С учётом всего того, что сейчас происходит, он вдвойне интересен. Для «Спартака» довольно сложная игра. Готовились спартаковцы к первому матчу, но сыграли его очень плохо. Сейчас новое дерби. Игру с «Кубанью», я думаю, не стоит рассматривать как серьёзный аргумент. Для «Спартака» это тот матч, который может определить его продвижение вперёд. Мне кажется, определённые шансы у «Спартака» есть.



Ставку на этот матч я бы выбирал не из исходов, а из тоталов. Мне кажется «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» с коэффициентом 2.25 — это просто грандиозно. Это надо ставить обязательно. Уверенность — 9 по 10-балльной системе. Я не верю ни в защиту «Спартака», ни в защиту «Динамо». Думаю, будет достаточно много забитых мячей».