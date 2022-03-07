«Зенит» — «Уфа»: эксперты оценили шансы команды Семака оторваться от «Динамо»

7 марта в Санкт-Петербурге состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Уфа». Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире её покажет телеканал «Матч ТВ».
Прогноз на матч «Зенит» — «Уфа» с коэффициентом 2.34.
«Зенит» занимает первое место в РПЛ, опережая «Динамо» на два очка при игре в запасе.
Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.16. Успех «Уфы» оценён экспертами в 26.00. Ставки на ничью принимаются за 9.50.
Аналитики уверены, что матч РПЛ «Зенит» — «Уфа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36. Поставить на «обе забьют» можно за 2.48.
Гол Артёма Дзюбы идёт за 1.85, гол Клаудиньо — за 2.20, гол Владислава Камилова — за 7.00.
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