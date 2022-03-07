«Краснодар» — «Урал»: эксперты назвали фаворита матча чемпионата России

7 марта состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Урал». Начало игры — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Константин Генич: поступок Гисдоля — предательский, поступок подонка.
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 2.33. Успех «Урала» оценён экспертами в 3.05. Ставки на ничью принимаются за 3.74.
Аналитики сомневаются, что матч РПЛ «Краснодар» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.
Вероятность пенальти оценивается в 2.35, а вероятность красной карточки — в 2.95.
Почему матч с «Уралом» превратится для «Краснодара» в мучение?
Президент «Урала» рассказал, как клуб добирался до Краснодара.
- 7 марта 2022
-
09:00
-
08:00
- 6 марта 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:16
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
- 5 марта 2022
-
19:00
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:30