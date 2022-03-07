«Краснодар» — «Урал»: эксперты назвали фаворита матча чемпионата России

7 марта состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Урал». Начало игры — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Константин Генич: поступок Гисдоля — предательский, поступок подонка.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 2.33. Успех «Урала» оценён экспертами в 3.05. Ставки на ничью принимаются за 3.74.



Аналитики сомневаются, что матч РПЛ «Краснодар» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Вероятность пенальти оценивается в 2.35, а вероятность красной карточки — в 2.95.

Почему матч с «Уралом» превратится для «Краснодара» в мучение?

Президент «Урала» рассказал, как клуб добирался до Краснодара.

Карпин: с «Ростовом» и так всё переговорено.