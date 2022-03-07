«Зенит» – «Уфа»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – «Уфа» в 20-м туре Российской премьер-лиги сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.65.
«Здесь, пожалуй, все понятно. «Уфе» вряд ли удастся избежать поражения, несмотря на смелость команды Стукалова. «Зенит» сейчас на ходу. Несмотря на смелость «Уфы» в матче с «Ахматом», будет тяжело.
Прогноз на матч «Зенит» — «Уфа» с коэффициентом 2.34.
У «Зенита» почти нет травмированных, почти все футболисты в строю. «Зенит» показывает очень хорошее движение, интенсивный футбол. Плюс «Зенит» играет дома. Он выйдет после матча «Динамо» — «Спартак» и будет знать, как сыграл конкурент. «Зениту» ещё и перенесли игру на день — лишние сутки на восстановление.
«Зенит» просто сильнее «Уфы» — минимум в 2 мяча он победит. Можно сыграть «Зенит» с форой (-1,5) мяча за 1.65. Можно и с (-2) с расходом. Здесь коэффициент повыше. Но, думаю, минимум в 2 мяча «Зенит» «Уфу» обыграет. Вокруг да около ходить не надо. Если «Зенит» настроится, как на «КАМАЗ» то «Уфе» чрезвычайно сложно будет», — сказал Генич.
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