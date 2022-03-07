«Барыс» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 4-й матч серии плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 «Барыс» — «Металлург» Магнитогорск.



Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1.5) за 2.64.



«В принципе, у «Магнитки» всё идет по плану, а первый матч серии можно считать досадной случайностью. Ещё, наверное, уральцам не следует заканчивать играть раньше финальной сирены даже при счете 5:0 – и тогда все будет совсем хорошо.

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В отличие от регулярного чемпионата, в плей-офф гораздо чаще побеждают команды, по всем статистическим показателям вроде бы проигравшие. Так было и в первом матче серии, который «Магнитка» по статистике выиграла вроде бы в одну калитку. Так получилось и в третьем матче, где и статистически, и визуально «Барыс» выглядел активнее, мощнее и быстрее. Но тут уже «Магнитка» взяла серию в свои руки, ведет ее четко, как египетский лоцман в Суэцком канале, который там занимается проводкой судов с 14 лет и ничего другого в жизни не знает (еще умеет материться на доброй полусотне языков). В общем, я пока не вижу предпосылок к тому, что казахстанцы могут спасти эту серию. Более того, пока я не вижу предпосылок к тому, что «Барыс» в этой серии может победить во второй раз.



Поэтому в четвертом матче предполагаю третью подряд победу «Магнитки», которая, скорее всего, опять отдаст казахстанцам игровую инициативу и заставит их бегать и пахать с нулевым КПД. Матчи этой серии получаются достаточно результативными, поэтому надеюсь, что в четвертой игре вновь будет заброшено на двоих не менее шести шайб. А уральцы в итоге победят в основное время и с преимуществом от двух шайб и более», — сказал Лебедев.

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