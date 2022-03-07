«Нефтехимик» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на игру Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 4-й матч серии плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 «Нефтехимик» — «Трактор».



Ставка: победа «Нефтехимика» в матче за 2.39.



«Без шума и пыли, по заранее намеченному плану» — так можно охарактеризовать данную серию, в которой вроде бы все матчи на тоненького, везде ровная и равная игра, а побеждает почему-то всё время только «Трактор». И вот он уже выиграл три раза, и каждый следующий матч может стать последним. Я бы даже сказал: должен стать последним.

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В принципе дальнейших вариантов развития событий может быть только два, и нам надо выбрать, какой из них более вероятен. По варианту № 1 «Нефтехимик» уже мысленно завершил сезон, хоккеисты по интернетам закупили билеты на родину, и четвёртый матч серии превращается в фикцию. Нет, хозяева для вида, конечно, посопротивляются, но в итоге всё равно проиграют.



По второму варианту «болтить» хоккей будет уже «Трактор». Для того чтобы перевести дух, привести себя в порядок, наконец, завершить серию дома, на глазах своих болельщиков. Я бы оценил оба варианта как равновероятные, и, вполне возможно, выбор между ними будет производиться уже по ходу игры. То есть кто первый пропустит, тот уже не станет особо сопротивляться – гори оно всё синим пламенем. Я же не против того, чтобы эта серия, пусть и не слишком интересная, но внешне достаточно напряжённая, продлилась ещё на один матч. Поэтому предскажу, а точнее, накаркаю домашнюю победу «Нефтехимика», которая станет его последней победой в текущем сезоне. Победу, естественно, рабочее-крестьянскую и мозолистую, то есть в одну шайбу и, вполне возможно, даже за пределами основного времени. Шоу должно продолжаться», — сказал Лебедев.

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