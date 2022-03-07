«Ростов» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч 20-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – «Сочи» в 20-м туре Российской премьер-лиги сезона-2021/2022.



Ставка: обе забьют за 1.83.



«Сочи» тоже окольными путями добирался до Ростова. У «Ростова» вроде бы все легионеры в строю, не будет только из-за дисквалификации Хорена Байрамяна. У «Сочи» не будет Родригао из-за дисквалификации. Есть особая подоплёка у этого матча. Пусть история давняя, но это история, и мы все ее прекрасно знаем.

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«Ростов» на сборах показал очень хороший уровень функциональной готовности. Команда здорово прессингует и накрывает соперника. «Сочи» сейчас не без изъянов в обороне. Это было видно и по кубковому матчу с ЦСКА, и по игре с «Арсеналом», где у туляков были неплохие подходы. Если «Ростов» будет правильно распоряжаться моментами, то забить сможет. Но и не пропустить от этого «Сочи» будет тяжело.



Долго думал, что выбрать, и пришел к мысли, что оптимальный вариант — обе забьют. Может, правило бывших сработает — выйдет Ивелин Попов и забьет «Ростову». У сочинцев уже даже Ангбан первый мяч забил за команду. Но без Родригао «Сочи» придется что-то латать и корректировать. Правда, организации у Владимира Федотова на высоком уровне. Но «Ростов» какие-то лазейки найдёт», — сказал Генич.

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