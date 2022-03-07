«Зенит» — «Уфа»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата России

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 20-го тура РПЛ «Зенит» — «Уфа».
Ставка: «Зенит» выиграет и не пропустит за 1.84.
«Сегодня мы обсуждаем матч «Зенит» — «Уфа» в рамках чемпионата России. Из последних пяти очных матчей в пользу «Зенита» была выиграна только одна встреча.
Почему «Зенит» ждёт разочарование в матче с «Уфой»?
Это было в те времена, когда «Уфа» под началом Семака и Евсеева играла не только на равных, но зачастую и обыгрывала, набирая очки на регулярной основе. Те времена канули в прошлое.
Сегодняшняя «Уфа» — это команда, которая может рассчитывать на очки в матчах лишь с командами, которые находятся рядом в турнирной таблице.
«Зенит»сейчас хорош. Мы в этом убедились и в игре против «Бетиса», и в чемпионате России, и в Кубке страны. Ставка простая на этот матч. «Зенит» забьёт в каждом из таймов, а также победит всухую», — сказал Казаков.
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