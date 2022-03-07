«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на встречу 1-го раунда плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 4-й матч серии плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 «Локомотив» — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА и ТМ 4.5 за 4.20.



«Сегодня у нас на повестке дня четвёртый матч между «Локомотивом» и ЦСКА. Был у ярославцев один-единственный шанс если не спасти серию, то хотя бы относительно прилично её завершить. Но в итоге всё закончилось на 127-й минуте, и опять-таки в пользу армейцев, которые теперь ведут в серии 3-0 и уже точно её не отдадут. Потому что выиграть у такого ЦСКА четыре раза подряд – это даже не фантастика, а что-то ещё круче.



При счёте 3-0 и четвёртом матче дома у проигрывающих возможны два варианта. В первом из них «Локомотив» мысленно смирится и позволит себя спокойно додушить. Во втором, наоборот, ЦСКА возьмёт передышку, тем более что после шестипериодного матча она нужна обеим командам, и спокойно доведёт серию до конца уже дома, на глазах своих болельщиков. Какой вариант вам нравится больше?



Лично мне нравится второй вариант, но случится, скорее всего, первый. Да, конечно, мы можем вспомнить, что армейцы остаются единственным клубом КХЛ, проигравшим серию со счёта 3-0, но ведь снаряд два раза в одну воронку не падает. И если посмотреть все матчи красно-синих в плей-офф, то легко можно заметить, что при 3-0 они предпочитают не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. И не особо балуют своих болельщиков лишним домашним матчем, предпочитая завершить серию в гостях и всухую.



Безусловно, четвёртая игра будет для обоих соперников на морально-волевых: слишком мало времени осталось им на восстановление, и полного восстановления точно не будет. Хоть в обеих командах ребята мощные и выносливые, к концу третьего овертайма все уже ползали по льду с большим трудом. Поэтому можно предположить, что в четвёртом матче овертайма не будет – просто потому, что проигрывающая команда вне зависимости от названия не станет выворачиваться наизнанку для спасения игры и перевода её в овертайм. И сдаётся мне, что такой проигрывающей командой будет «Локомотив». Потому что играть при счёте в серии 0-3 в принципе очень тяжело морально. А здесь ещё наложится физическая усталость. Поэтому мой прогноз: победа ЦСКА в основное время с преимуществом в одну-две шайбы и тоталом, не превышающим 4.5», — сказал Лебедев.

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