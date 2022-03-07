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Фонбет-дерби «Реал» – «ПСЖ»: букмекер подарит фрибеты до 2500 рублей

Фонбет-дерби «Реал» – «ПСЖ»: букмекер подарит фрибеты до 2500 рублей
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Перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» Фонбет запустил новую акцию. Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 9 марта в 23:00 по московскому времени.

Акция стартует 5 марта в 14:00 и завершится 10 марта в 00:30. В ней могут принять участие новые клиенты, все они получат фрибеты в размере 2000 рублей на матч «Реал» – «ПСЖ». Те, кто оставил верный прогноз на исход этой встречи при регистрации, получат дополнительный фрибет 500 рублей. Если вы считаете, что победит мадридский клуб, регистрируйтесь с промокодом MDRD, если ставите на парижан – с промокодом PRS, при ставке на ничью используйте промокод DRAW.

Необходимое условие — прохождение полной идентификации и внесение депозита от 100 рублей. Получить фрибет можно только при использовании мобильного приложения. 10 марта до 20:00 дополнительные фрибеты в размере 500 рублей будут начислены клиентам, зарегистрировавшимся с промокодом, соответствующим верному исходу игры.

Регистрируйтесь в Фонбет, получайте бонусы и делайте ставки на исход матча «Реал» – «ПСЖ»!

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