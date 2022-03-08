«Ливерпуль» — «Интер»: эксперты оценили шансы итальянского клуба выйти в четвертьфинал ЛЧ

8 марта в Англии состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Интер». Начало игры — в 23:00 мск.
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В Италии «Ливерпуль» оказался сильнее — 2:0. Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Интер» можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.60. Успех «Интера» оценен экспертами в 5.70. Ставки на ничью принимаются за 4.45.
Аналитики ждут высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.
Проход «Ливерпуля» в четвертьфинал оценивается в 1.02 (95%), проход «Интера» — в 20.0 (5%).
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Интер».
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