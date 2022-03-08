«Авангард» — «Ак Барс»: эксперты оценили шансы омичей выиграть серию всухую

8 марта в Балашихе состоится четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Авангард» — «Ак Барс». Начало встречи — в 17:00 мск.
Почему «Авангард» закроет серию с «Ак Барсом» в четвёртом матче?
Счёт в серии 3-0 в пользу «Авангарда». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.50, успех «Ак Барса» оценён экспертами в 2.75, а ничья после 60 минут — в 3.95.
Аналитики сомневаются, что четвёртый матч серии «Авангард» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.11, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.78.
Итоговая победа «Авангарда» доступна за 1.85 (около 54% вероятности), а победа «Ак Барса» с учётом овертайма — за 2.05 (46%).
Яромир Ягр оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки.
Почему в серии «Сибирь» — «Салават Юлаев» всё только начинается?
Покка и Каски обратились к болельщикам «Авангарда» после ухода из клуба.
- 8 марта 2022
-
09:00
-
08:00
- 7 марта 2022
-
23:10
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 6 марта 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:16
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00