«Авангард» — «Ак Барс»: эксперты оценили шансы омичей выиграть серию всухую

8 марта в Балашихе состоится четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Авангард» — «Ак Барс». Начало встречи — в 17:00 мск.

Почему «Авангард» закроет серию с «Ак Барсом» в четвёртом матче?

Счёт в серии 3-0 в пользу «Авангарда». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.50, успех «Ак Барса» оценён экспертами в 2.75, а ничья после 60 минут — в 3.95.



Аналитики сомневаются, что четвёртый матч серии «Авангард» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.11, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.78.

Итоговая победа «Авангарда» доступна за 1.85 (около 54% вероятности), а победа «Ак Барса» с учётом овертайма — за 2.05 (46%).

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