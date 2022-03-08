«Ливерпуль» — «Интер»: прогноз Дениса Наливайко на матч Лиги чемпионов

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Интер».



Ставка: ТМ 3 за 1.82.



«В первом матче на «Джузеппе Меацца» «Ливерпуль» обыграл «Интер» (2:0). «Интер» очень многих удивил, команда оказалась готовой где-то на 65-70 минут. Дальше не хватило сил, и «Ливерпуль» дожал.

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Думаю, что здесь примерно такая же ситуация. «Интер» будет заряжен, «Интер» явно не будет сдаваться и будет биться. Из-за того, что «Ливерпуль» на ходу, пробить оборону «Ливерпуля» и структуру Клоппа будет достаточно тяжело. Мне кажется, что в этом матче нас не ждёт запредельное количество голов.

«Ливерпуль», даже несмотря на то что играет на Энфилде, может действовать довольно спокойно. Есть определённый запас прочности. Я предлагаю поставить на тотал меньше трёх. Коэффициент довольно приятный», — сказал Наливайко.

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