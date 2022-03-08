«Сибирь» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 4-й матч серии плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 «Сибирь» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Сибири» в основное время за 2.49.



«Я ещё изначально предсказал «домашность» данной серии, и пока три матча полностью оправдали мой прогноз – во всех трёх победили хозяева. Там вообще всё достаточно ровно, «ноздря в ноздрю», поэтому фактор своей площадки в итоге становится определяющим при прочих равных.

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Поэтому буду и дальше придерживаться начального прогноза, хоть и победить второй раз подряд сибирякам будет не просто сложно, а архисложно. Но я верю в тренерский гений Андрея Мартемьянова, которому едва ли не впервые в карьере дали довести свою работу если не до конца, то хотя бы до логического завершения. Согласитесь, в большинстве клубов КХЛ его бы сняли к чёртовой матери ещё в ноябре, не дождавшись, когда команда разгонится. Но и Кирилла Фастовского терпелка оказалась много больше стандартной, и теперь он пожинает с этого плоды.



Следующим плодом я и вижу вторую подряд домашнюю победу «Сибири», после которой вся эта серия полностью обретёт черты абсолютно домашней. Предположу, что игра эта окажется для хозяев труднее, чем три предыдущие, вместе взятые, пусть даже совсем не обязательно ей будет уходить в овертайм, а затем во второй и в третий. Всё даже может завершиться в основное время, по итогам которого в весьма низовом матче (с тоталом, не превышающем 4.5) «Сибирь» победит с преимуществом в одну шайбу (возможно одно исключение: вторая залетит в пустые в самом конце). И всё в этой серии начнётся с самого начала», — сказал Лебедев.

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