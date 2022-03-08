«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Виталия Славина на матч Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч Кубка Гагарина «Авангард» – «Ак Барс».



Ставка: победа «Авангарда» и ТМ 5.5 за 2.85.



«К началу встречи в Балашихе три серии стартового раунда Кубка Гагарина уже завершились. «Спартаку» вообще не пришлось выходить на лёд – его финский соперник «Йокерит» снялся с соревнований. А вот ЦСКА и «Трактору» хватило четырёх игр, чтобы всухую пройти соответственно «Локомотив» и «Нефтехимик».

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Смею предположить, что в минимальную норму уложатся и действующие чемпионы. Пока только в стартовой встрече «Ак Барс» реально был близок к успеху, когда уступил только в овертайме – 2:3. В повторной встрече в Казани гости уже доминировали и взяли верх с запасом – 5:2.



Переезд в Подмосковье ничего в серии не изменил. Хотя именно на третий матч волжане делали особую ставку, понимая, что 0-3 у столь мощного противника, как «Авангард», не отыграть. «Барсы» перебросали «ястребов» более чем вдвое – 43 против 19, однако до 55-й минуты счёт оставался сухим. Герой прошлогоднего Кубка Гагарина чешский голкипер Грубец, очевидно, поймал свою игру и впервые в нынешнем плей-офф сохранил ворота в неприкосновенности, а герой Пекина-2022 Грицюк распечатал-таки Билялова. После чего сибиряки ещё поразили и пустую рамку – 2:0.



Хартли и Ко нет никакого резона затягивать серию и снова ехать в столицу Татарстана. Омичам достаточно сыграть в свою силу, ведь «барсы» явно обескуражены и утратили уверенность. Контраргументов у «Ак Барса» не видно, а «Авангард» настолько опытная команда, что не допустит ни расслабленности, ни переоценки оппонентов. Сделает строго то, что нужно для итоговой виктории.



Потому я бы поставил на «Авангард», при этом в матче будет заброшено не более пяти шайб», — сказал Славин.

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