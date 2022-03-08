«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на игру 1-го раунда плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 4-й матч серии плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 «Авангард» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.86.



«Вот это да! Вот это подлянку «ястребы» кинули «барсам», практически оформив увольнение Дмитрия Квартальнова. Несмотря на то что среди элитных тренеров он один имеет колпак с бубенцами, вручаемый за поражение в серии плей-офф со счёта 3-0, карьера его до сего момента развивалась в целом по восходящей. И даже переход из ЦСКА в «Ак Барс» понижением считать нельзя.

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Только ведь у Квартальнова и в Москве, и в Казани было столько возможностей завоевать Кубок Гагарина, сколько у обычного тренера не бывает за всю жизнь. И все эти попытки пошли коту под хвост. Теперь увольнение весьма вероятно, а если казанцы вылетят на первом этапе плей-офф всухую, с 0-4, так и вовсе почти обязательно. В Казани этого не потерпят.



Сейчас на дворе весна, холодов уже нет. Поэтому мы точно не найдём Квартальнова замёрзшим в сугробе, а вот найти его летом где-нибудь в «Автомобилисте» или нижегородском «Торпедо» можно будет запросто. И это будет означать начало крутого пике в тренерской карьере.



Но для этого «Авангард» должен победить в четвёртый раз, и что-то мне подсказывает, что откладывать это дело в долгий ящик «ястребы» не станут. Систему, при которой в этой паре побеждают исключительно гости, они наконец-то сломали, и теперь ничто не мешает им выкинуть «Ак Барс» из плей-офф уже в следующем матче.



Поэтому предскажу домашнюю победу «Авангарда». Конечно же, «рабоче-крестьянскую» и «мозолистую». Вполне возможно, за пределами основного времени. И наверняка в одну шайбу», — сказал Лебедев.

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