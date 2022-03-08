«Ливерпуль» — «Интер»: прогноз Эдуарда Мора на игру плей-офф Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Интер».



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.49.



«Мне «Ливерпуль» видится явным фаворитом этого противостояния. Счёт после первой игры говорит сам за себя.

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Думаю, что морально «Интер» уже смирился с поражением, смирился с тем, что он пройти не может. Сейчас у Индзаги идёт ожесточённая борьба в чемпионате Италии. Конечно, команде хочется защитить свой титул чемпиона. Думаю, что все мысли «нерадзурри» именно там. К тому же в последнее время игра даётся «Интеру» тяжело. Как раз после поражения «Ливерпулю» команда не могла в тр2х матчах забить ни одного гола. Да, после этого забили сразу 5 штук, но проблемы никуда не делись.



«Ливерпуль» в порядке. Не могу сказать, что они много забивают в последних матчах. Тем не менее все матчи выигрывают. Команда в хорошей форме, применяют ротацию. Где-то играет не слишком ярко. Думаю, что как раз против «Интера» выйдет самый сильный состав и покажет всю свою мощь», — сказал Мор.

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