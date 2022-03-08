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«Бавария» — «Зальцбург»: прогноз Артура Петросьяна на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

«Бавария» — «Зальцбург»: прогноз Артура Петросьяна на игру 1/8 финала Лиги чемпионов
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Зальцбург».

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.88.

«Бавария» частенько валяла дурака в последнее время. Это, впрочем, как правило, касалось игры без мяча. Уж слишком многое она позволяла соперникам за последний месяц – и «Бохуму», и «Байеру», и тому же «Зальцбургу».

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Но что касается атакующих действий, у баварцев всё по большому счёту в порядке. Стоит команде захотеть, и у нее всё получается. Ну или почти всё. С Горецкой и Дэвисом было бы, конечно, попроще, но и без них количество создаваемых моментов достаточное.

Думаю, это именно здесь и сыграет определяющую роль. Австрийцы, может, и попытаются зацепиться за счёт, но рано или поздно их не самая надёжная оборона начнёт давать трещины. Да и слишком много у них кадровых потерь, чтобы рассчитывать на 90 минут футбола одинаково высокого уровня», — сказал Петросьян.

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