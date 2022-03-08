«Ливерпуль» — «Интер»: прогноз Ровшана Аскерова на встречу Лиги чемпионов 8 марта

Игрок телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Интер».



Ставка: индивидуальный тотал «Ливерпуля» за 1.60.



«Лёгкость, с которой команда Клоппа разобралась с чемпионом Италии на «Сан-Сиро», не должна вводить в заблуждение. Ответная встреча обещает быть результативной.

«Ливерпуль» — «Интер»: во сколько начало, где покажут?

Во-первых, «Ливерпуль» ведёт очень изнурительную и энергозатратную гонку в АПЛ за чемпионом и отстаёт на 3 очка. И хватит ли у него сил, чтобы в таком темпе вести борьбу и в ЛЧ. Ведь красные продолжают бороться ещё и в обоих британских Кубках. И этот шанс для итальянского чемпиона. Но есть и во-вторых. «Интер» в последних матчах выглядит неубедительно. Поражение в дерби от «Милана», ничьи с «Наполи» и даже «Сассуоло» и лишь одна победа над «Салернитаной».

Так что «Ливерпуль» имеет шансы продолжить свою беспроигрышную серию. Да и Мане с Салахом в отличной форме. Уверен, что «Ливерпуль» забьёт», — сказал Аскеров.

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