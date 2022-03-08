«Ливерпуль» — «Интер»: ставка Артура Петросьяна на игру Лиги чемпионов 8 марта

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Интер».



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.85.



«Ливерпуль» — «Интер». В первом матче мерсисайдцы на выезде выиграли со счётом 2:0. Команда Клоппа выиграла уже 12 матчей подряд и 9 викторий кряду на «Энфилде» в АПЛ. Не удивлюсь, если в этом матче не удастся победить, так как по большому счёту это и не нужно команде Клоппа. Не будет слишком напрягаться и будет действовать в том же духе, в котором играла в недавнем матче с «Вест Хэмом».

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«Интер» наверняка понимает, что «Ливерпуль» будет пройти нереально. После первого поражения были три неудачные игры. Видимо, были переживания. Но на выходных разгромили «Салернитану» со счётом 5:0. Понятно, что массового сопротивления там не было, но даже такие победы придают уверенности команде.



Если в этом матче «Ливерпуль» и выиграет, то вряд ли убедительно. «Интер» наверняка постарается что-то сообразить на «Энфилде». В общем, из всех вариантов ставок мне больше всего приглянулась ставка на 1Х при тотале меньше 3.5 мяча», — сказал Петросьян.

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