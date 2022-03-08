«Бавария» — «Ред Булл Зальцбург»: прогноз Константина Генича на игру 1/8 финала ЛЧ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Бавария» — «Ред Булл Зальцбург» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Баварии» в 1-м тайме за 1.60.



«Три недели прошли, и вот уже ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. На «Альяц-Арене» в Мюнхене «Бавария» будет принимать «Зальцбург». В первой игре «Бавария» откровенно отскочила, забив в самой концовке. «Зальцбург» долгое время вёл в счёте и мог забить ещё. Может быть, где-то недооценка была со стороны «Баварии», может, «Бавария» не лучшим образом была готова.

«Бавария» — «Зальцбург»: когда начало, где смотреть?

Сейчас «Бавария» потеряла очки в чемпионате, сыграв вничью с «Байером» (1:1). «Зальцбург» же крупно выиграл у «Альтаха» — 4:0.



«Бавария» понимает, что она большой фаворит. И сейчас нет необходимости играть в кошки-мышки. Плюс, возвращается в состав Мануэль Нойер. Это должно добавить надёжности игре «Баварии» в обороне. Ульрайх не всегда выручал.



«Бавария» не станет откладывать дело в долгий ящик, постарается сразу огорчить «Зальцбург», забив один или пару мячей. Взял бы победу «Баварии» в первом тайме за 1.60», — сказал Генич.

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