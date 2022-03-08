«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Владимира Вуйтека на матч плей-офф КХЛ 8 марта

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.82.



«Судя по всему, матч номер 3 стал решающим в серии. Надеялся, что Казань сможет в нём зацепиться за серию, но… «Ак Барс» как мог боролся, атаковал, но «Авангард» перетерпел и выиграл.

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Казанцам и в прошлогодней серии и сейчас очень тяжело даются голы. Снова очень здорово, в отличие от игры за сборную на Олимпиаде, выглядит Грубец. В прошлом матче они совершили просто неимоверное количество бросков, но заброшенных шайб в итоге ноль, даже несмотря на отсутствие двух ведущих финских защитников у «Авангарда». А если мало забиваешь, то и трудно выиграть. Омичи хоть и бросали гораздо меньше, но опасных моментов у хозяев было ничуть не меньше, и их победу нельзя назвать закономерной. Уже можно сказать, что казанцам так и не удалось что-то противопоставить системе игры «Авангарда».



Думаю, 4-й матч по сценарию будет похож на 1-й и 3-й. «Авангард» вряд ли изменит своему стилю, тем более ведя в серии 3-0, а «Ак Барсу» будет уже тяжело собраться психологически и продолжать бороться. «Авангард» выиграет и этот матч (может быть, не в основное время), и серию», — сказал Вуйтек.

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