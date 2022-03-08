«Ливерпуль» — «Интер»: прогноз Константина Генича на встречу 1/8 финала Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Интер» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: ТБ 2.5 за 1.65.



«После победы «Ливерпуля» 2:0 в первой встрече, пожалуй, всё ясно с командой, которая пройдёт дальше. Но можно вылетать из Лиги чемпионов гордо, с высоко поднятой головой. «Интер» был хорош в первом матче, были моменты, поражения 0:2 он точно не заслужил. Пусть ни разу команда Индзаги не пробила в створ, но по игре «Интер» смотрелся неплохо.

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Хочешь не хочешь — здесь «Интеру» придётся как-то рисковать. В два мяча выиграть на «Энфилде» — задача для «Интера» нереальная. Но покусать команду Юргена Клоппа «Интер» может. Много у него было матчей в последнее время. Сейчас размялись на «Салернитане» (5:0). Хет-трик сделал Лаутаро Мартинес. Это всё здорово. Играть могут практически все, за исключением Ивана Перишича и Бареллы, который для нынешнего «Интера» незаменимый игрок, это было видно и по первому матчу, и по встрече с «Салернитаной».



Можно вылететь хорошо и красиво. «Интер» приложит к этому все усилия. Мой прогноз — тотал больше 2.5 мяча за 1.65», — сказал Генич.

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