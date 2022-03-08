«Ливерпуль» — «Интер»: ставка Егора Титова на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Интер» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 2.00.



«Думаю, с проходом в следующую стадию всё понятно. «Ливерпуль» уверенно победил в Милане, забив два безответных мяча. «Интеру» крайне сложно будет отыграться.

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Это понимают и сами игроки миланского клуба. Скорее всего, им может не хватить мотивации на эту встречу. Сложно представить, что в гостях у «Ливерпуля» можно выиграть в два мяча.



А «Ливерпуль» при своих болельщиках может сыграть с правильным настроем, с огоньком. Команда сейчас на ходу, очень давно не проигрывала, футболисты в тонусе, лидеры себя проявляют. Поэтому, на мой взгляд, и в домашней встрече «Ливерпуль» окажется сильнее. «Интеру» нужно концентрироваться на борьбе за чемпионство. Всё-таки на данный момент «Ливерпуль» классом гораздо выше, это для всех очевидно», — сказал Титов.

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