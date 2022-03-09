«Реал» — «ПСЖ»: эксперты оценили шансы мадридцев выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов

9 марта в Мадриде состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ». Начало игры — в 23:00 мск.
«Реал» — «ПСЖ»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций?
В первой игре сильнее оказался «ПСЖ». Второй матч в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
Поставить на победу «Реала» во второй игре можно с коэффициентом 2.54. Успех «ПСЖ» оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.88.
Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.48. Если забьёт «Реал», сыграет коэффициент 1.21. Гол «ПСЖ» оценивается в 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.
Гол Килиана Мбаппе идёт за 2.30, гол Лионеля Месси — за 2.50, а гол Карима Бензема — за 2.40.
Выход «Реала» в четвертьфинал Лиги чемпионов доступен за 3.25, проход «ПСЖ» — за 1.40.
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