«Ливерпуль» — «Интер»: где смотреть онлайн, прямая трансляция, какой канал покажет матч ЛЧ

Сегодня, 8 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Интер». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Англии, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
В прямом эфире игру будет показывать канал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех итальянцев оценён экспертами в 5.70. Ставки на ничью принимаются за 4.45.
Букмекеры уверены, что матч «Ливерпуль» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.
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