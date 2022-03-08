«Бавария» — «Зальцбург»: онлайн-трансляция, смотреть в прямом эфире, какой канал покажет

Сегодня, 8 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Зальцбург». Начало игры — в 23:00 мск.

Прямую трансляцию со стадиона «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) можно будет посмотреть на канале «Матч! Футбол 1».

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех австрийцев оценён экспертами в 13.25. Ставки на ничью принимаются за 7.70.



Аналитики уверены, что матч «Бавария» — «Зальцбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.