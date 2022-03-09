«Реал» — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» — «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: ТМ 3.5 за 1.58.



«Ответные матчи Лиги чемпионов. В ответной игре мадридский «Реал» примет «ПСЖ». В Париже есть вопросы по Мбаппе. Он может и не сыграть. Если так и будет, то это будет совсем другая команда. Хотя Неймар восстановился, Месси в деле, есть Ди Мария и Икарди. Но, по первому матчу мы видели разницу. Именно Мбаппе ее делал и сделал в концовке.

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В том матче «Реал» сыграл сухо и сдержанно. Сейчас надо искать более агрессивные варианты впереди. Не будет Каземиро и Менди, а это большие потери для «Реала». Мадридцы хоть и выиграли в последнем матче Примеры у «Реала Сосьедад», но оставил не совсем внятное впечатление. Если бы не два красивых удара Комавинги и Модрича, то может игра и не перевернулась бы.



Сомневаюсь, что игра будет с открытыми ударами. Слишком многое на кону, а Анчелотти прожженный еврокубковый боец. Он прекрасно понимает, что раскрываться против Парижа нельзя. Если пропустит первым, то придется отвечать как минимум двумя. Думаю, что «Реал» будет искать шанс при сбалансированной игре.



Париж вряд ли будет убедителен, как то было в первой встрече. Мне кажется, что есть резон рассмотреть вариант низа. С точки зрения прогноза — очень сложная игра. Сначала все советуют обе забьют, но, мне кажется, что все же низ. Можно взять тотал меньше 3,5 мяча за 1,58. Чтобы подстраховаться. Можно сыграть и тотал меньше 3 мячей, но в целом мне не верится, что игра будет результативной.



На кону выход в четвертьфинал и обе команды это отлично понимают. Оба тренера, как шахматисты, будут искать свои ходы и ставить какие-то капканы. Исходя из этого, я не думаю, что будет много голов», — сказал Генич.

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