«Металлург» Мг – «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 5-й матч серии плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 «Металлург» Мг – «Барыс».



Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1.5) за 1.84.



«В этой серии почти все стало понятным после третьего матча, а теперь, после четвёртого, уже яснее некуда. «Барыс» по полной воспользовался «свежачком», поймав магнитогорцев на долгом отсутствии практики. Которое конкретно у команды Ильи Петровича проявилось в сбившемся прицеле. Между первой и второй играми прицелы были проверены и подправлены, после чего у казахстанцев, при всем моем величайшем к ним уважении, не осталось шансов. Нет их и сейчас, и взяться им неоткуда.

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Более того, «Магнитка» должна завершить эту серию идеально, а идеалом как раз и считается счёт 4-1. Потому что при счёте 4-0 возникают лишние сутки, которые не всегда, но достаточно часто оказываются действительно лишними, нарушая игровой тонус. Победа со счетом 4-2 не оставляет времени на полное восстановление. А вот 4-1 – самое то, что называется, «в плепорцию», когда и волки сыты, и овцы целы. И все восстановились, и все готовы к битве, и игровой тонус никуда не делся.



Поэтому я абсолютно уверен в предстоящей домашней победе «Магнитки», причем в основное время. Как уж повелось в этой серии, игра будет веселой, с тоталом не менее 7.5 и завершится домашней победой уральцев с преимуществом от двух шайб и более», — сказал Лебедев.

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