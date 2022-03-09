«Реал» — «ПСЖ»: прогноз Алексея Андронова на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Реал» — «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: проход «Реала» за 3.25.



«Говорим о Лиге чемпионов. Ответные матчи 1/8 финала. Наверное, центральная пара, которая сложилась — это «Реал» и «ПСЖ».

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Первый матч «Реал» провёл не очень удачно, проиграв с минимальным счётом. Сейчас его шансы на проход дальше оцениваются не очень высоко.



Думаю, что в Мадриде «Реал» может дать бой настоящий. Игра «ПСЖ» в последнее время мне не кажется надежной с точки зрения сохранения счёта. Если бы все было в формате одного матча и начиналось все со счёта 0:0, то парижанам было бы проще. Сейчас у них есть счет, который надо защищать, при этом они не умеют это делать.



С моей точки зрения, коэффициент 3,25 на проход «Реала» просто заставляет делать такую ставку. Это слишком много. «Реал» может выиграть и с разницей в два мяча, уже не говоря о проходе через дополнительное время.



Уверенность может и небольшая, 7 по 10-балльной системе, но это та ставка, которую нужно играть», — сказал Андронов.

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