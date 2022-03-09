«Порту» — «Лион»: прогноз Ивана Млечного на игру плей-офф Лиги Европы

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы cезона-2021/2022 «Порту» — «Лион».



Ставка: победа «Порту» и ТБ 2.5 за 3.00.



«Ещё один матч, который хотелось бы сегодня обсудить, это встреча 1/8 Лиги Европы, между «Порту» и «Лионом».

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Сразу хочу напомнить, что «Порту» прошел в эту стадию, обыграв в прошлом этапе итальянский «Лацио», причем даже в выездном матче португальцы смотрелись уж очень хорошо. «Порту» вообще проводит уж очень хороший сезон. В этом сезоне команда проигрывала только в групповом этапе Лиги чемпионов и в кубке, в чемпионате коллектив ни разу не сталкивался с поражениями. Серджио Консейсау на протяжении долгого времени выстраивал классный коллектив, который сейчас прекрасно функционирует.



Подобных вещей уж точно нельзя сказать про «Лион». Клуб идет на девятой строчке и выглядит в этом сезоне не очень. Уж точно не стоит обращать внимание на тот факт, что «Лион» оказался в 1/8 этапе Лиги Европы напрямую из-за того, что занял первое место в групповом этапе, ведь та самая группа была уж очень легкой. Очень много гостевых матчей «Лион» в этом сезоне провалил, поэтому в Португалии будет очень сложно.



У «Лиона» очень много травмированных игроков. Отсюда и подобные результаты в чемпионате Франции. Главные проблемы, это травмы множества защитников, одним из которых является Боатенг. Поэтому я думаю, что португальцы хотят постараться решить все вопросы в первом, домашнем матче. Зная, как в Португалии любят забивать, думаю, что этот матч будет верховым, поэтому мой прогноз на эту встречу — победа «Порту» и итоговый тотал больше 2,5. Удачи!», — сказал Млечный.

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