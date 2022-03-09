«Реал» — «ПСЖ»: прогноз Василия Уткина на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный журналист, телеведущий, комментатор Василий Уткин дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ».
Ставка: проход «Реала» за 3.05.
«Реал» проиграл в Париже, но потом одержал три яркие победы в Ла Лиге подряд и благодаря этому оторвался от «Севильи», открыв себе дорогу к чемпионскому титулу.
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«ПСЖ» после победы над испанцами замедлился — дважды оступился на выезде в чемпионате Франции. Думаю, команда Маурисио Почеттино в ответном матче в Мадриде не сохранит преимущество, добытое в первом матче.
Думаю, на «Бернабеу» хозяева возьмут реванш. Рекомендую ставку на проход «Реала» в следующий раунд. Коэффициент превышает тройку, очень интересный вариант», — сказал Уткин.
Почеттино: каждый фанат и игрок «ПСЖ» заслуживает победы в Лиге чемпионов.
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