«Манчестер Сити» — «Спортинг»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов в Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Спортинг».



Ставка: «Спортинг» забьёт за 2.16.



«Говорим о матче «Манчестер Сити» — «Спортинг». К сожалению, в этой паре всё уже решено. Интрига в этой паре завершилась уже в первом тайме первого матча. Обидно, потому что пара могла бы быть очень интересной, но португальцы быстро пропустили первый мяч, не повезло «Спортингу». У португальцев ничего впереди не получалось, а у «Сити» залетало всё что можно.

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Гвардиола будет тут ротировать состав. Выйдет примерно такая же команда, как в матче на Кубок Англии с «Питерборо». Не думаю, что «Манчестер Сити» будет сильно напрягаться, просто на классе попытается удержать преимущество, и особенно даже и не будет переживать.



«Спортинг» в какие-то отдельные моменты может владеть инициативой, а они могут это сделать. Понятно, что португальцам нечего терять, они просто попробуют себя показать. Сложно в матчах с участием «Манчестер Сити» находить какие-то валуи.



Здесь, мне кажется, единственный вариант, который может пройти и предлагается с интересным коэффициентом, — это гол «Спортинга». Здесь шансы у лиссабонцев очень даже приличные. Команда-то хорошая, поэтому не сомневаюсь, что моменты у них в Манчестере будут», — сказал Петросьян.

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