«Реал» — «ПСЖ»: прогноз Эдуарда Мора на ответную игру плей-офф Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Реал» – «ПСЖ».
Ставка: ТБ 2.5 за 1.70.
«Безусловно, самая интересная пара в Лиге чемпионов, самая непредсказуемая, на неё очень интересно давать прогноз.
«Реал» — «ПСЖ»: где покажут, когда начало?
Как мы помним, в первом матче «ПСЖ» выиграл 1:0, хотя имел колоссальное преимущество. «Реал» почти не атаковал, а только оборонялся. Но я думаю, что в Мадриде будет совсем другая игра.
«Реалу» нужно будет атаковать, команда делать это умеет, они будут играть более смело, раскрепощённо. «Реал» хорошо играет дома, много забивает. В период первого матча с «ПСЖ» у мадридцев был небольшой спад, но сейчас команда смотрится очень хорошо.
«ПСЖ» может себе позволить играть не в полную силу в чемпионате Франции: отрыв от конкурентов очень большой. Как раз две последние выездные игры Париж проиграл.
И здесь не до конца понятно, то ли команда бережёт свои силы, чтобы здорово сыграть против «Реала» в ЛЧ, то ли просто не хватает мотивации. Или какие-то проблемы есть в команде. В принципе, играет Париж неплохо, но последние результаты у них не очень хорошие. Хотя на «Реал» все звёзды парижского клуба соберутся.
Я здесь вижу небольшим фаворитом именно парижан. Но «Реал» чаще всех в последнее время выигрывал Лигу чемпионов и вполне может преподнести сюрприз.
Здесь довольно сложно предположить, кто пройдёт дальше. Может, будет и добавленное время. Единственное, в чём я не сомневаюсь, так это в том, что в этой встрече голов будет гораздо больше, чем в первой игре. Мой прогноз – ТБ 2.5», — сказал Мор.
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